OM: Djellit accuse Sampaoli (et ironise sur une recrue)

L’Olympique de Marseille a surement réalisé son pire match de ce début de saison, ce dimanche face au LOSC (2-0). Rarement dangereux, sans rythme, les hommes de Jorge Sampaoli ont pris l’eau dans le nord de la France…

Cette défaite a pour conséquence de faire sortir l‘OM du podium. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi, capitaine lors de cette rencontre, reculent à la cinquième place de Ligue 1. Un match non maitrisé, sans mouvements, et une nouvelle fois sans but. Le temps des premières journées de championnat semblent bien lointaines.

Un revers qui est est dû à la composition de départ concocté par Jorge Sampaoli entre autre, selon Nabil Djellit :

Ils prennent un bouillon l’OM — Djellit

« Je ne la sens pas cette compo de l’OM. Gerson est toujours un joueur de Flamengo ? Un air de Lille de la saison dernière. L’OM dépassé… Ils prennent un bouillon l’OM. Mais Lille ne tue pas le match. Donc… Comme contre Galatasaray, Sampaoli s’est trompé. Il corrige à la mi-temps. Trop tard… » Nabil Djellit – source : Twitter (03/10/2021)

Pour Sampaoli, Lille a attendu son équipe qui n’a pas été capable de bien conserver le ballon.

On n’a pas su garder le ballon — Sampaoli

« On a quand même dominé le jeu, on a eu beaucoup de pertes de balles. On savait que Lille attendait qu’on perde le ballon pour jouer en contre, c’est ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a pas su garder le ballon. (…) L’idée c’est de continuer à travailler, il faut repasser par le jeu pour gagner des matchs. C’est un championnat difficile, très physique. Il y a beaucoup d’équipes en France qui jouent bas et en contre. Il faut continuer à travailler, avoir la possession de balle et dominer nos adversaires comme on l’a fait ». Jorge Samapoli – source : Conférence de presse / So Foot (03/10/2021)