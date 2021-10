L’OM s’est imposé 4-1 ce dimanche au stade Vélodrome, dans un match de folie. Une performance de haut niveau, dans une rencontre où Payet a été étincelant…

L’Olympique de Marseille a réalisé une très belle performance ce dimanche face à Lorient au Stade Vélodrome (4-1). L’un des joueurs très en forme de cette équipe, Mattéo Guendouzi a été un patron au milieu de terrain accompagné de Valentin Rongier qui a surement fait l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il porte le maillot de l’OM. Même Pau Lopez, souvent décrié depuis sa succession à Steve Mandanda, a été décisif avec une superbe sortie et un arrêt magnifique.

Quant à Dimitri Payet, il a été époustouflant à un niveau digne d’un des meilleurs joueurs du championnat de France. De quoi ravir certains spécialistes comme Nabil Djellit qui a loué l’olympien sur son compte twitter :

Payet est injouable – Djellit

« Coup de génie de Payet. Une passe D non comptabilisé mais au combien sublime. Payet comme Paqueta est injouable. Hâte de le voir contre les Galactiques du PSG. » Nabil Djellit – Source: Twitter (17/10/21)

L’OM a envoyé un message au PSG. Faudra se mettre en mode C1 pour dominer les Phocéens, pas comme ces dernières semaines en L1… #OMPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 17, 2021

Lorient a raté le KO au début. Après, Marseille a été mieux. Surtout Payet. #OMFCL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 17, 2021

L’OM est à sa place, sur le podium. #OMFCL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 17, 2021

Un récital offensif qui plaît à Daniel Riolo :

C’est juste extraordinaire — Riolo

« Il assume le danger, il pourrait en étant juste un brin plus pragmatique corriger cela et ne rien enlever à la folie et à la générosité. T’as juste envie de lui dire y’a 2-1, fais attention à savoir comment sont tes mecs, ça part un peu dans tous les sens. Bon après si ça donne la folie du 4-1, bah moi je signe, j’adore. De voir la folie que l’OM a mis dans cette rencontre, c’est juste extraordinaire. » Daniel Riolo – Source: RMC (18/10/21)