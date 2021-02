OM : Djellit estime que McCourt est dans une impasse, Eyraud ou pas…

Dans l’Equipe du soir, le journaliste Nabil Djellit a donné son sentiment sur le cas du président Eyraud. Il estime que le problème est plus profond et que McCourt n’a plus les moyens de faire avancer le club…

Pour Nabil Djellit, Jacques Henri Eyraud n’a rien compris à l’OM, mais au delà de son président le club est dans une impasse. Ce dernier sous entend clairement que la seule issue possible est une vente du club…

Faites sauter Eyraud, il se passe quoi derrière ? Mais qu’est ce qu’il va faire McCourt ? — Djellit

« Ils peuvent faire sauter Eyraud, ok. Mais structurellement, les 200M€ ont été dilapidés. Je ne parle pas du climat de défiance actuelle, de ce qui a été proposé (Agora OM), je n’appelle plus ça l’Olympique de Marseille, j’appelle l’Olympique de comm’. Je n’en peux plus : Agora machin, OM Afrika, des pares-feux à chaque fois… C’est leur logiciel, mais le logiciel c’est un ordinateur, la vie c’est le réel. Le foot ce n’est pas Harvard, c’est le ghetto, je force un peu le trait mais ce n’est pas loin d’être la vérité. Faites sauter Eyraud, il se passe quoi derrière ? Mais qu’est ce qu’il va faire McCourt ? Il a déjà envoyé toute sa caillasse, qu’est ce qu’il va se passer ? Il ne va pas retomber sur ses pattes. Ils ne peuvent plus acheter de joueurs. » Nabil Djellit – source : L’Equipe du soir (18/02/2021)