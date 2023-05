OM : Djellit incrimine un trait du style de jeu de Tudor !

Sur Europe 1 après la rencontre face au LOSC qui s’est soldée par une défaite, Nabil Djellit a tenté d’expliquer les raisons de ce revers. Le journaliste pense que les demandes de Tudor ne sont pas toujours optimales.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face au LOSC sur le score de 2-1. Avec cette défaite, les Marseillais ne se mettent pas dans de bonnes conditions pour faire la lutte avec le RC Lens pour une deuxième place.

On demande tellement aux joueurs de l’OM en terme d’énergie qu’au bout d’un moment, il peut y avoir des pertes de lucidité

Nabil Djellit était sur Europe 1 après la rencontre. Le journaliste s’est exprimé à ce sujet et pense que Tudor demande trop à ses défenseurs ce qui leur crée un manque de lucidité. « Ils se sont mis là tout seul, notamment par des résultats décevants à domicile. Je pense que sinon cet Olympique de Marseille aurait tranquillement terminé en chasse patate derrière le PSG. Ce soir, ils sont tombés face à une équipe lilloise à deux visages. Prudente et décevante en première mi-temps et beaucoup plus conquérante et intéressante en deuxième. L’OM a été mis en difficulté dans le secteur dans lequel il lui est arrivé pas mal de caguade cette année. Dans le secteur défensif, avec des approximations. On demande tellement aux joueurs de l’OM en terme d’énergie qu’au bout d’un moment, il peut y avoir des pertes de lucidité comme sur ce but égalisateur sur penalty du côté du LOSC. Ils sont partis pour terminer 3e, clairement. «

Il faut lui donner l’effectif pour ce mode de management, mais ça va coûter cher et je ne suis pas sûr que l’OM ait l’argent

Au micro de l’After Foot, Lionel Charbonnier s’est montré plutôt convaincu par le jeu proposé par le coach marseillais, mais il souligne ses certains défauts dans son management.« Je disais attention à ce coaching de Tudor, j’avais fait mon mea-culpa. Quand tu vois ce qui se passe ce soir, il faut mettre un bémol. Parce que Tudor veut mourir avec ses idées, mais quand tu as des joueurs qui ont de la bouteille… ».