OM : Djellit met en avant deux joueurs et se moque du « cinéma » de Longoria !

L’OM s’est imposé 3-2 face à Angers grâce à un triplé de Milik. Comme souvent, le journaliste de France Football Nabil Djellit a glissé quelques commentaires pendant le match via son compte Twitter sur la prestation des olympiens…

Nabil Djellit souligne la belle performance de Pol Lirola mais aussi d’Arek Milik, il s’en inquiète d’ailleurs pensant au mercato estival à venir. De plus, le journaliste se moque de Longoria qui en a fait des tonnes sur le but du 3-2, le penalty transformé par Milik, il estime que le président de l’OM fait du cinéma…

Lirola confirme vraiment, Milik flambe… — Djellit

« Lirola confirme vraiment. Clairement une réussite ce maillot de l’OM. Milik aussi… Milik flambe. Pas forcément une bonne nouvelle… Des gros clubs vont venir. C’est une certitude. L’OM est Champion ? J’espère que c’est du cinéma. Sinon c’est grave… » Nabil Djellit – source : Twitter (16/05/2021)

Après cette victoire 3-2 de son OM, Jorge Sampaoli, qui a été expulsé par l’arbitre du match, est revenu sur les enjeux de ce match avec la difficulté de diriger des joueurs sur le départ. Il a notamment évoqué le cas de Florian Thauvin…

ÇA A ÉTÉ UN MATCH DIFFICILE, MAIS LE GROUPE ÉTAIT PRÊT — SAMPAOLI

« Ça a été un match difficile, mais le groupe était prêt. On sait qu’il y a des situations difficiles, avec des joueurs qui partent. Mais on prend des points et on va continuer à se battre pour amener ce club à la place qu’il mérite. Avant le match, j’ai parlé à Florian Thauvin (qui va rejoindre les Tigres de Monterrey). Je lui ai demandé de partir en donnant toutes ses qualités, parce que c’était important pour le club. Je crois que c’est un joueur différent. Il a toujours été positif. Je lui souhaite le meilleur, ça a été un plaisir d’avoir travaillé avec lui. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (16/05/2021)