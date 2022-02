OM – Djellit pointe du doigt un flop du mercato !

L’OM s’est incliné 0-2 face à Clermont ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le journaliste de la chaine l’Equipe a donné son sentiment sur cette rencontre sur son compte twitter

Sur son compte Twitter le journaliste de la Chaine l’Equipe Nabil Djellit a commenté la défaite de l’OM a domicile hier soir contre Clermont (0-2). Il pointe notamment du doigt la défaillance d’un joueur et du système de jeu de Sampaoli

Gerson, un flop qui se confirme. — Djellit

« L’OM a trop joué à la baballe… Pas assez tranchant, Milik peu trouvé. Gerson, un flop qui se confirme. Il n’apporte pas grand chose… A l’OM, trop de polyvalence tue la polyvalence…» Nabil Djellit – source : Twitter (21/02/2022)

L’OM a trop joué à la baballe… Pas assez tranchant, Milik peu trouvé. #OMCF63 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 20, 2022

Fan Cam OM – Clermont (0-2) : La colère monte chez les supporters, Sampaoli visé !

C’est vraiment une très, très bonne opération — Gastien

« Sur ces matchs, il faut un peu de réussite, de la discipline et être efficaces. Ce sont les ingrédients pour gagner à Marseille même si ça aurait pu tourner quand on a été dominés. Mais on a bien défendu. On aurait pu les mettre plus en danger mais je ne veux pas faire la fine bouche, c’est un très bon résultat. Il y a eu de la discipline, de la solidarité et on a aussi parfois bien sorti les ballons pour qu’ils sentent toujours le danger. On est capables de défendre bas, même si ce n’est pas ce qu’on prône d’habitude. Mais il y a un rapport de force qui s’instaure et je pense qu’on a fait un match intelligent. On a besoin de points et on fait une bonne opération parce que je crois qu’on est les seuls en bas de tableau à avoir gagné. Tout le monde pensait qu’on allait perdre. Là on met des équipes à six points, c’est vraiment une très, très bonne opération. À la pause, je leur ai dit de ne pas perdre la tête, de garder leur sang-froid. En deuxième période, on s’est un peu moins précipités. On a mis beaucoup de volonté et d’engagement dans les duels. Et on l’a fait de façon intelligente, sans faire trop de fautes. » Pascal Gastien – source : L’Equipe (20/02/2022)