OM : Djellit pointe un « flop » du mercato olympien et adoube… Strootman

Le journaliste de la Chaine l’Equipe Nabil Djellit est revenu sur la victoire important de l’OM contre Montpellier ce mercredi soir à l’occasion du premier match de la phase retour de Ligue 1.

Sur son compte Twitter, le journaliste de la Chaine l’Equipe Nabil Djellit a donné son sentiment sur la victoire importante de l’OM contre Montpellier (3-1) hier soir au Stade Vélodrome en Ligue 1. Il juge notamment la prestation de Michael Cuisance et celle de Kevin Strootman. Ce dernier est entré en fin de match.

je ne vois pas comment l »OM peut lever son option d’achat

Le constat de @Jtabau Très bonnes entrées en jeu ce soir : Payet, Germain, Khaoui qui a plus montré en cinq minutes que Luis Henrique, Strootman qui a rééquilibré l'équipe et que j'ai trouvé solide. Et si l'OM avait un banc finalement ? #OMMHSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 6, 2021

« Cuisance, il a signé à l’OM ? Il ne pèse pas. Par rapport à ce qu’on espérait, on n’est pas loin d’un flop. Au prix qu’il est et au niveau de ses perf », je ne vois pas comment l »OM peut lever son option d’achat à 18M€ en fin de saison.. (…) Très bonnes entrées en jeu ce soir : Payet, Germain, Khaoui qui a plus montré en cinq minutes que Luis Henrique, Strootman qui a rééquilibré l’équipe et que j’ai trouvé solide. Et si l’OM avait un banc finalement ? » Nabil Djellit – Source : RMC Sport