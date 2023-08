Sur la Chaîne L’Equipe ce lundi soir, Nabil Djellit a donné son ressenti sur le match face au Panathinaïkos qui aura lieu ce mardi soir. Le chroniqueur croit en une qualification marseillaise.

Ce mardi l‘Olympique de Marseille joue son match retour du 3e tour préliminaires face au Panathinaïkos ! Pour cette rencontre, les supporters craignent une élimination et que leur équipe ne joue pas la Ligue des Champions. S’ils passent ce tour, il faudra encore remporter la double confrontation face à Braga qui semble bien parti pour se qualifier.

L’OM n’aura pas le choix — Djellit

Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le chroniqueur Nabil Djellit s’est exprimé à ce sujet. Celui qui commente également l’actualité sportive sur Europe 1 a expliqué qu’il n’avait pas d’inquiétude particulière pour l’équipe de Marelino. Il s’attend à une grosse ambiance ce mardi soir et une belle performances des joueurs de l’OM !

« Je n’étais pas inquiet (avant le match face à Reims, ndlr) pour l’Olympique de Marseille. C’est une équipe Work in Progress. Dans chacune de ses sorties, il y a eu des ajustements, des réactions individuelles, face à Reims. Effectivement, ce sera un autre match contre le Panathinaïkos. Je suis persuadé que le Pana, les yeux dans les yeux, ne sont pas obligés de battre cette équipe de Reims. L’OM va élever son niveau au Vélodrome, ça va être le feu. Ils n’auront pas le choix. Je ne suis pas inquiet et je suis persuadé que l’Olympique de Marseille va passer. Alors, est-ce que c’est de l’incatation ou pas mais je le sens comme ça et c’est comme ça ! »

Déclarations d’avant-match

« Je suis toujours optimiste, toujours », affirme Marcelino, avant de poursuivre, « Si l’entraîneur est pessimiste, il transmet son pessimisme à ses joueurs. Nous avons les qualités, même si ce sera difficile, de gagner et de se qualifier. J’en suis sûr. Nous savons que demain c’est un match décisif pour continuer dans cette compétition. L’adversaire aura le ballon à certains moments. À nous de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Chaque fois que nous l’aurons, nous devrons être dangereux. Nous devrons être une équipe équilibrée, la patience et la persévérance nous aiderons à gagner. »

« On savait que ce serait difficile, explique Veretout. « On a fini 3e la saison dernière. On aurait préféré être 2e. Il faut prendre match par match. Demain c’est le plus important et on verra la suite. On lâchera les chevaux, croire en nous… On est capables de faire de belles choses »