OM : Djellit revient sur le penalty et met en avant un joueur marseillais !

L’OM s’est imposé 1-0 face à Rennes ce mercredi lors du match reporté de la 22e journée de Ligue 1. Comme à son habitude, Nabil Djellit a commenté le match sur son compte Twitter, il met en avant Milik, moins Nagatomo…

L’OM s’est imposé sur le fil face à Rennes mercredi soir. Un premier match et une première victoire pour Jorge Sampaoli, qui a au moins réussi à réveiller certains joueurs et mettre en place une autre animation en seulement deux jours. Sur Twitter, Nabil Djellit a distillé quelques commentaires. Le journaliste de France Football estime que le penalty sifflé en début et annulé par la VAR aurait été scandaleux, il s’est inquiété du flanc gauche marseillais et mis en avant Milik avant la délivrance…

But de Cuisance ! L’effet Sampaoli !

L’OM a failli avoir un penalty scandaleux… L’OM est compact. C’est juste inquiétant sur l’aile de Nagatomo. Milik, vrai buteur. Relâchement dans le dernier geste… Ça va venir. But de Cuisance ! L’effet Sampaoli ! » Nabil Djellit – source : Twitter (10/03/2021)

L’OM a failli avoir un penalty scandaleux… #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 10, 2021

L’OM est compact. C’est juste inquiétant sur l’aile de Nagatomo… #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 10, 2021

Milik, vrai buteur. Relâchement dans le dernier geste… Ça va venir. #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 10, 2021