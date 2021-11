OM: Djellit s’en prend à Guendouzi

Guendouzi a été l’un des meilleurs joueurs marseillais ce dimanche, face au Clermont Foot (0-1). Malgré tout, son comportement n’a pas plu à Nabil Djellit...

Encore une fois très performant, Mattéo Guendouzi a mis tout le monde d’accord ce dimanche lors de la victoire face au Clermont Foot (0-1). Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille de remonter sur le podium à la 3e place, avec seulement un point de moins que l’OGC Nice. Mais pour Nabil Djellit, l’attitude du Marseille n’a pas été bonne :

Guendouzi, festival de simulation– Djellit

« Guendouzi, festival de simulation. L’arbitre a capté, il ne tombe pas dans le panneau. Y a faute au départ de Bamba Dieng. L’OM s’en sort bien sur cette situation. Gastien manque cruellement à cette équipe de Clermont. Plus jamais une telle affiche le dimanche soir… » Nabil Djellit— Source: Twitter (31/10/21)

Guendouzi, festival de simulation. L’arbitre a capté, il ne tombe pas dans le panneau… #CF63OM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 31, 2021

Y a faute au départ de Bamba Dieng. L’OM s’en sort bien sur cette situation… #CF63OM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 31, 2021

Gastien manque cruellement à cette équipe de Clermont. #CF63OM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 31, 2021

Plus jamais une telle affiche le dimanche soir… #CF63OM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 31, 2021

On attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir

Sur son blog Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a apporté son analyse sur la rencontre entre l’OM et Clermont. L’ancien consultant de Canal + a notamment exprimé sa frustration de voir les Marseillais ne pas profiter du côté inoffensif des Clermontois.

A LIRE AUSSI : OM : Les Marseillais s’imposent sans grande maîtrise à Clermont mais assurent le retour au podium!

« Dans le match du soir, l’OM l’a emporté à Clermont sur une jolie frappe enroulée d’Ünder mais que cette rencontre fut triste et pas vraiment maîtrisée par une formation olympienne où Sampaoli avait quand même pas mal fait tourner, débutant sans Payet ni Milik. Deux absences qui n’expliquent pas ce manque de maîtrise globale et ce manque criant d’inspiration.Pourtant privé pendant plus d’une heure de Bayo, sanctionné par son club, Clermont était totalement inoffensif et Marseille n’a jamais su ni même voulu en profiter. Peut-être que la confiance n’est pas optimale chez les Olympiens en ce moment mais on attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (31/10/21)