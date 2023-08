OM : Djellit s’inquiète des conséquences catastrophiques sur le mercato !

L’Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Une défaite aux tirs au but face au Pana qui fait tache. Une élimination catastrophique pour l’OM. D’après Nabil Djellit, les conséquences seront lourdes pour le club.

L’élimination olympienne fait tache dans le projet de Pablo Longoria. En plus de la déception sportive, ce sont des rentrées d’argent qui manqueront à l’OM. Le journaliste Nabil Djellit déclarait sur twitter (X) après le match : « Longoria, il va vendre les meubles maintenant… Je crois qu’on ne réalise les conséquences économiques de cette élimination. Je suis très inquiet.« . Une inquiétude qu’a déjà connue l’OM pendant plusieurs saisons et les finances ont eu du mal à se remettre de ces manques à gagner des dernières saisons.

Une élimination symbole du système mis en place par Pablo Longoria. Pour le journaliste, ce modèle mettra en danger l’OM dans le futur : « Cette élimination sanctionne l’instabilité voulue par Longoria. Il n’a rien inventé, c’est un copier-coller d’un modèle qui existe déjà en Italie. Il y a des clubs avec qui ça a marché un moment et qui ensuite se sont effondrés. Le Genoa faisait cela, Udinese aussi. »

Au terme de la rencontre, Pablo Longoria a évoqué les conséquences de cette élimination sur le mercato marseillais : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios.« , rassure le président de l’OM.

Pablo Longoria : « C’est une déception et on la partage avec nos supporters. Malgré l’élimination, il n’y a rien à reprocher à l’équipe, ni dans l’attitude et le comportement des joueurs… C’est dur, c’est dur…

