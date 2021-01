OM : Djellit s’inquiète pour certains joueurs après l’annonce de Villas-Boas…

En conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé qu’il ne prolongerait pas son contrat et qu’il quitterait l’OM en juin prochain. Il est inquiet pour certains joueurs.

Ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas s’est exprimé sur son avenir. Sauf rebondissement, il ne devrait pas prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille.

« Avec la position où on est, c’est normal. Ca va contre ce qui a été dit par la direction, mais je pense que ça va être la fin, oui. Je ne pense pas rester. Est-ce que ce sera terminé en juin? Je pense oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. On est à 15 points du haut de tableau, loin de nos objectifs de début de saison. L’année prochaine sera l’année zéro pour le club, ça va etre un nettoyage total. Il faudra recréer de bonnes bases pour la suite. (…) Non je n’ai pas peur que ça démotive les joueurs, il faut en parler clairement. Les joueurs doivent être professionnels. Ce qui est important c’est que je sois bien remplacé pour construire la suite. Je n’ai jamais reçu d’offre de prolongation, on est le 29 janvier, je pense que c’est mort. » André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse (29/01/2021)

Ça peut finir en roue libre pour certains joueurs — DJELLIT

Nabil Djellit est inquiet pour certains joueurs qui pourraient mal terminer leur saison après une telle annonce…

« Villas Boas s’en va en juin… Ça peut finir en roue libre pour certains joueurs.AVB s’en va, Eyraud reste, Payet aussi… Ça sent effectivement l’année 0, la saison prochaine » Nabil Djellit – Source : Twitter (29/01/21)

