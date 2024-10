OM : Djellit tacle les Marseillais après la belle victoire de Brest en Ligue des Champions

Ce mardi, le Stade Brestois s’est illustré avec une belle victoire face à Salzburg sur le score de 4-0 pour le deuxième match de Ligue des Champions… L’occasion pour Nabil Djellit de tacler l’OM !

Dans des propos relayés par Ouest-France, Mathieu Valbuena a estimé que l’OM a les moyens de lutter pour le titre cette saison : « Cela fait longtemps que l’OM n’a plus rien gagné (2012, NDLR). Cette année, la chance que peut avoir Marseille pour rêver d’un titre, c’est de ne pas jouer de Coupe d’Europe. Ils ont fait un recrutement assez intelligent, l’équipe a un style agréable. C’est une équipe dominante sur tous les fronts comme a pu l’être à un moment donné le PSG. Je pense qu’il y a la place pour jouer le titre avec Paris ou d’autres équipes comme Monaco ou Lille »,

Sur RMC, Walid Archerchour estime qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour l’OM. « On a eu un non-match des Marseillais notamment en première mi-temps. Il sont tombé sur une bonne équipe strasbourgeoise avec un bon coach. Cette défaite va et doit faire du bien. Elle va faire redescendre tout le monde après la victoire héroïque face à l’OL. Pourquoi je ne suis pas inquiet, car les objectifs de retrouver la Ligue des Champions, je pense que De Zerbi va tirer des leçons de cette défaite, des joueurs importants comme Balerdi et Merlin vont revenir, Rabiot va apporter sa technique. De plus, je pense que Amine Harit a terminé sa saison avec l’OM, je vais un peu loin mais je pense qu’il a grillé son dernier joker et qu’il va aller sur le banc. Carboni ou Koné vont prendre sa place, je pense que Maupay va pousser Wahi sur le banc. Je ne suis pas inquiet pour cet OM sur les prochaines semaines. »