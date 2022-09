OM : Djellit trouve un motif d’espoir pour l’OM en Ligue des Champions

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit est revenu sur le match décevant des Marseillais. Il espère cependant que l’OM sorte de sa poule.

Ce mardi l’OM a perdu face à Francfort au Vélodrome. Pour Nabil Djellit, cette défaite montre avant tout la faiblesse du championnat de Ligue 1 face aux grands clubs européens. Il espère toujours cependant que les Marseillais sortent de cette poule qui semble prenable.

J’ai une question importante par rapport au scénario du groupe. Pour le prochain match, c’est Marseille qui va au Sporting ou c’est eux qui reçoivent?Ils jouent au Vélodrome en premier? Si tu vas chez eux c’est déjà plus difficile. Sinon tu seras à 0 et les autres seront déjà à 9. J’essaie de trouver un espoir en me disant peut-être que c’est un groupe homogène… On peut avoir des surprises etc… Sur ce match, on joue Francfort. On ne joue pas Dortmund ou un énorme club d’Allemagne habituel. Là ils sont vice-champion de France. On en est à 17 défaites sur 18 matchs je le rappelle en Ligue des Champions. Est-ce que les deuxièmes des grands championnats présentent de telles statistiques et de telles contenus? Non. Donc ça nous renvoie au niveau de notre Ligue 1. On n’a pas de grande équipe… » Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe (13/09/22)

Il ne faut pas tout jeter non plus

Après la nouvelle défaite de l’OM en Ligue des Champions, Jordan Veretout s’est exprimé au micro de Canal+ Foot.

« C’est une déception, mais on ne peut pas toujours être déçus. On a montré un beau visage mais la première période n’a pas été suffisante. En seconde période, on a essayé de pousser pour revenir au score mais il a manqué ce dernier geste, ce but pour être récompensés. Il ne faut pas tout jeter non plus, il va falloir continuer à bosser. Ce n’est pas suffisant en Ligue des champions. Ils nous ont mis en difficulté, les adversaires nous observent à la vidéo, on a essayé d’aller les chercher haut mais ils trouvaient des espaces dans notre dos. En seconde période, on est allés les chercher encore plus haut, le bloc est venu avec nous mais on n’a pas réussi à marquer ce but pour enflammer ce match et gagner. […] Je pense qu’on n’est pas loin, mais c’est insuffisant, il faut marquer des buts pour exister en Ligue des champions. » Jordan Veretout – source : Canal+ Foot (13/09/2022)