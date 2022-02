OM – Domenech : « C’est une victoire qui inquiète »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 hier soir face à Qarabag lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Dans L’Equipe du Soir, Raymond Domenech a critiqué la prestation olympienne.

C’est une victoire précieuse. L’Olympique de Marseille a pris le dessus sur Qarabag hier soir en s’imposant 3-1 lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Côté olympien, Arkadiusz Milik, qui a inscrit un doublé et Dimitri Payet sont les deux buteurs. Pour l’OM, c’est une victoire importante avant d’aborder le match retour face au club azéri jeudi prochain.

L’OM a été dominé partout contre une équipe qu’on connaissait à peine – Raymond Domenech

Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Raymond Domenech s’est exprimé sur la prestation olympienne. Selon l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, le match de l’OM n’est pas rassurant face à un adversaire comme Qarabag. Il reproche plus particulièrement le manque de maîtrise des olympiens tout au long de la rencontre.

« Tout dépend ce qu’on attendait. Si on attend juste une qualification on peut être d’accord. Mais si on attend autre chose du jeu de Marseille contre une équipe comme Qarabag, surtout dans les conditions que nous avons vu aujourd’hui. (…) À la fin, on se dit « on a gagné, on est d’accord, on a fait tourner quelques joueurs, on a une épine de plus dans le pied avec Milik qui vient de marquer. » Dans le jeu, on a été balayé, on n’a pas eu la maîtrise du jeu, on ne les a pas mis en difficulté. Quelque part, des fois il y a des victoires qui inquiète. Celle là peut t’inquiéter parce que De La Fuente, on ne l’a pas vu, il paraît qu’il a joué. Ünder, il fait des machins sur le côté mais ça n’a rien donné. Gerson, je ne comprends pas pourquoi il continue d’être là. (…) Il n’y avait pas hors-jeu sur le deuxième but de Marseille, mais il n’y avait pas hors-jeu non plus sur les deux actions de Qarabag. Quand on est entraîneur on se dit « je suis content les gars, mais on a été dominé partout contre une équipe qu’on connaissait à peine ». » Raymond Domenech – Source : L’Equipe du Soir (18/02/2022°