OM : Domenech dézingue complétement le gardien du FC Nantes !

Suite de la victoire de l’Olympique de Marseille sur le FC Nantes (1-2) en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Raymond Domenech a flingué le portier du FC Nantes Alban Lafont.

Ce match a été marqué par un moment crucial à la 61e minute, lorsque Mason Greenwood a inscrit le but décisif, mettant en lumière les limites du gardien nantais, Alban Lafont. Alors que les Nantais espéraient obtenir un résultat positif pour redresser leur saison, la défaite face à l’OM a exposé certaines faiblesses de leur équipe, en particulier celles de Lafont. C’est dans ce contexte que Domenech a choisi de critiquer ouvertement le gardien, soulignant les erreurs qui ont coûté cher à son équipe face à un adversaire redoutable.

Ephémère coach au FC Nantes durant la saison 2020-2021, Raymond Domenech a ouvertement critiqué le gardien Alban Lafont. Après la défaite de Nantes face à l’Olympique de Marseille (1-2) ce dimanche, l’ancien selectioneur de l’Equipe de France a souligné les faiblesses de Lafont, notamment sur le but décisif inscrit par Mason Greenwood à la 61e minute.

Selon Domenech, Lafont aurait pu éviter ce but. Sur le plateau de L’Équipe, il a déclaré : « Il a toujours été comme ça. Il ne plonge pas, il tombe. On dirait un gardien de but des années 1920, qui plonge de travers. » L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a ajouté que, bien que Lafont soit capable de capter les ballons aériens, il semble souvent en difficulté face aux tirs à ras de terre.

A lire : OM / PSG : De Zerbi adresse un message aux supporters marseillais !

Toujours trop court, comme un Rantanplan à chaque fois — Domenech

« Je l’ai observé pendant un mois et demi à Nantes, et nous avons encaissé plusieurs buts de cette manière. Des tirs de 25 mètres qui roulent dans les coins… toujours trop court, comme un Rantanplan à chaque fois, » a-t-il conclu, exprimant son mécontentement sur la performance du gardien. Ces critiques de Domenech, bien qu’acérées, révèlent les lacunes de Lafont, mises en avant lors de ce match décisif pour Nantes en Ligue 1.