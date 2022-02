OM : Domenech fracasse (encore) le travail de Sampaoli !

Vainqueur d’Angers sur un score fleuve vendredi soir (5-2) avec notamment un triplé d’Arek Milik, Raymond Domenech n’a pas pour autant été emballé par la rencontre comme il l’a affirmé sur La Chaîne L’Équipe…

Alors que l’OM recevait le SCO d’Angers vendredi soir dans le cadre de la 23e journée de championnat, les marseillais ont rapidement été menés 2-0 avant de s’imposer au final 5-2 grâce à un triplé salvateur du buteur polonais Arek Milik. Toutefois, malgré cette performance éclatante, Raymond Domenech n’a pas forcément apprécié les largesses défensives de l’Olympique de Marseille. Et s’inquiète du manque d’équilibre de l’équipe…

Les failles défensives sont trop grosses – Raymond Domenech

« On peut être emballé par cette folie, ça je suis d’accord. Mais si on se met à la place de Marseille qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non. Parce que les failles défensives sont trop grosses, et c’est Angers qu’il y avait en face. On n’avait pas une grosse équipe ou une grosse écurie. Angers prend des buts à tous les matchs et n’arrive pas à tenir un résultat. Donc ce n’est pas nouveau et c’est pour ça que ce n’est pas emballant » Raymond Domenech – Source : La Chaîne L’Équipe (05/02/2022)