OM : Domenech semble avoir compris les choix de Sampaoli pour Milik !

Ces derniers jours, la gestion de Jorge Sampaoli est pointée du doigt par les supporters. Le coach argentin écarte puis remet Milik sur le terrain. Ce dimanche encore, il a été vivement critiqué à ce sujet… Domenech semble avoir compris la raison !

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face au FC Metz ce dimanche au stade Saint-Symphorien. Une victoire qui a pourtant laissé beaucoup de questionnements et de critiques à l’encontre du coach Jorge Sampaoli.

Comme Payet est le personnage central, Sampaoli sacrifie Milik — Domenech

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, l’Argentin a reçu des tacles sur sa gestion des hommes et notamment celle d’Arek Milik. Mis sur le banc, le Polonais est entré et a marqué le but de la victoire sur un geste somptueux.

A LIRE AUSSI : OM – Gueye : « On doit être concentrés avec Dieng pour passer un cap »

Bon coaching ou mauvais choix de départ? En tout cas, Raymond Domenech semble avoir une théorie sur les choix de Jorge Sampaoli… Et d’après lui, Dimitri Payet, le numéro 10 de l’équipe marseillaise, n’y est pas étranger !

« Depuis le début, on est dans une espèce de variation d’organisations de jeu et l’idée est que (Dimitri) Payet est le personnage central. Le dispositif avec Payet et (Arkadiusz) Milik n’a pas fonctionné. Donc l’entraîneur fait le choix d’écarter un attaquant parce que son organisation fait qu’il en a besoin. Sinon Payet joue au milieu et comme Guendouzi est toujours devant, Payet doit défendre. Ou alors Payet doit jouer sur les côtés. Il y a un problème d’organisation. Comme Payet est le personnage central, il sacrifie Milik. » Raymond Domenech – Source : La Chaîne L’Equipe

Les explications de Jorge Sampaoli sur la non titularisation d’Arek Milik à Metz

« Nous avions un plan à Metz pour lequel il nous fallait deux attaquants sur les ailes. Et c’est pour cela que nous avons choisi d’autres footballeurs pour débuter (que Milik). Nous pensions que ce match nécessitait ce type de plan » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (13/02/22)