OM : Drogba détaille la fondation Pape Diouf !

Ce mercredi, cela faisait un an jour pour jour que Pape Diouf nous a quitté. Didier Drogba a publié un message sur les réseaux sociaux.

Un an après le décès de Pape Diouf, plusieurs personnalités qui connaissaient bien l’ancien président de l’OM ont créé une fondation en son nom.

La fondation agira à servir le SPORT, qui aura été le centre de la vie de mon mentor — DROGBA

Sur les réseaux sociaux, Didier Drogba a publié une série de tweets, expliquant à quoi servira cette fondation.

« « A jamais Le Premier » comme on dit chez nous à Marseille! Il y a un an jour pour jour, cet homme au grand coeur nous a quitté. Aujourd’hui nous avons le privilège de procéder à l inauguration de la fondation Pape Diouf. Fondation qui agira à servir le SPORT, qui aura été le centre de la vie de mon mentor: la PAIX si chère à son cœur et pré requis indispensable à tout évolution, et le DÉVELOPPEMENT . Des valeurs qui lui ont été précieuses tout au long de son existence » Didier Drogba – Source : Twitter (31/03/21)