OM : Du mieux pour Kondogbia !

Malgré un premier quart d’heure moyen, l’OM a pu s’en remettre à l’efficacité de Greenwood pour lancer son match s’imposer facilement 1-3 face au TFC lors de cette 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de ce match.

Après un premier quart moyen sans réussir à trouver ses joueurs offensifs, l’OM s’est mis dans le bon sens grâce à un but clinique de Greenwood. L’Anglais en doublé la mise dans la foulée, bien aidé par la défense et le portier toulousain bien attentistes. Toulouse s’est ensuite retrouver à 10 suite à une intervention non maitrisée de Magri. Le match n’avait plus beaucoup de suspens, encore plus quand Luis Henrique a vu sa frappe déviée de la main dans le but de restes. 0-3, en supériorité numérique, on pouvait imaginer une addition lourde. Mais Greenwood a raté une énorme occasion, et finalement le TFC a sauvé l’honneur suite à un long ballon en profondeur mal lu par Rulli qui s’est fait devancer par Babicka. 1-3, score finale et deuxième victoire de suite à l’extérieur pour les olympiens.

La note de Geoffrey Kondogbia : 6.5/10

Son appréciation

Il a retrouvé un niveau physique en adéquation avec le haut niveau. Dans l’ombre du capitaine Hojbjerg, il a su gagner des duels, récupérer des ballons et s’est montré autoritaire au milieu de terrain. Il provoque également le carton rouge de Magri et a adressé quelques passes longues précises. Si l’ancien milieu de terrain de l’Atlético retrouve des couleurs, reste à savoir si son profil est le mieux adapté dans l’association avec l’international danois déjà incontournable. Son manque de créativité dans le jeu peut être le bémol de son jeu.

Les notes des médias