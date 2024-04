OM : Du turnover face à Lens ? La réponse cash de Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit le RC Lens ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. En conférence de presse ce vendredi, le coach Jean Louis Gasset a fait le point sur l’état de son groupe…

L’OM devra encore faire sans Rongier, Meité, Nadir, Mbemba et Merlin tous forfaits face à Lens. Moumbagna sera lui suspendu. Interrogé sur sa colonté de laisser certains cadres comme Balerdi, Veretout ou encore Aubameyang souffler dimanche, Jean Louis Gasset a été clair en conférence de presse ce vendredi. « On fera la meilleure équipe face à Lens ! Il y a eu des faits de jeu défavorables contre nous face à Nice. Contre Lens il faudra s’imposer. On ne peut pas parler de dernière chance pour l’Europe. Les 3 points seront très importants dimanche pour recoller à Lens. »

