OM : Dugarry donne un conseil précis à Wahi

Sur RMC, Christophe Dugarry a partagé ses réflexions sur le rôle d’un attaquant, en soulignant qu’il ne faut pas se limiter à l’évaluation des buts marqués. Selon lui, la confiance en soi est une composante essentielle du jeu, surtout pour un jeune joueur. Il évoque plus précisément le cas de Wahi à l’OM !

Dugarry insiste sur l’importance de l’état d’esprit et des efforts fournis. Pour lui, un joueur doit être en mesure de redoubler d’efforts pour regagner sa confiance. Il s’interroge : « Ce joueur est-il capable de s’investir davantage ? » C’est une question pertinente, car la capacité à surpasser les attentes est ce qui distingue les bons attaquants des autres.

Dugarry évoque également une récente conférence de presse où le joueur a abordé ce sujet. Selon lui, les propos tenus devraient servir de leçon, notamment pour Wahi, le jeune attaquant. Il est crucial qu’il comprenne qu’en l’absence de confiance, il doit se concentrer sur d’autres aspects de son jeu et partager davantage avec l’équipe. « On ne va pas attendre qu’il reçoive dix centres de la droite et dix de la gauche pour le juger. Il sait marquer des buts, il en marquera plus. Mais dans son attitude, dans ce que tu dois faire pour les autres… On ne peut pas juger un attaquant que sur les buts. Mais s’il n’a pas cette confiance là, il doit partager autre chose. Sauf qu’il ne le propose pas. Quand il fait cette conférence de presse ce matin, c’est ce qu’il sous-entend. C’est le discours que Wahi doit entendre. »

Wahi, dans son attitude, dans ce que tu dois faire pour les autres

Wahi peut-il se révéler à l’OM ? 🗣️ Duga’ : « On ne va pas attendre qu’il reçoive dix centres de la droite et dix de la gauche pour le juger. S’il n’a pas de confiance face au but, il doit proposer autre chose pour ses partenaires. Il ne le fait pas et ça me gêne. » #RMCLive pic.twitter.com/8yf1Fp63QA — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 18, 2024



En somme, Dugarry souligne qu’un attaquant comme Wahi doit être conscient de son rôle dans l’équipe, et qu’il doit faire preuve d’un état d’esprit positif, même en période de doutes. La question demeure : comment ce joueur pourra-t-il se réinventer pour non seulement retrouver sa confiance, mais aussi renforcer son influence sur le terrain ?