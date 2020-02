OM: Dugarry en admiration devant ce joueur olympien

L’OM n’a pas réussi à s’imposer à Bordeaux, une année de plus. Un match nul 0-0 qui ne restera pas dans les mémoires. Pour Dugarry, Mandanda est la seule satisfaction du match…

L’OM s’est fait secouer en première mi-temps par le pressing et de dézonage des attaquants bordelais. L’arbitre a refusé un but après consultation de la VAR, Mandanda a sorti deux grosses parades, et Basic a frappé sur la barre. Les marseillais ont été inexistants offensivement, s’en remettant à l’individualisme de l’entrant Radonjic en fin de match. Pour Christophe Dugarry, le retour en forme du capitaine marseillais force le respect…

Mandanda c’est le seul kiff de ce match–Dugarry

» Je suis content car Mandanda est un bon garçon, qui a su se remettre au travail à son âge. Il a su se remettre en question et faire preuve d’humilité, il assume dans un environment passionné mais qui est compliqué a gérer. On parle de la Payet-dépendance mais il y a encore une Mandanda-dépendance plus forte. Ce garçon est remarquable, en plus il est sympa c’est le seul kiff de ce match. Quand je vois Bordeaux ne pas enchaîner deux passes de suite c’est pas facile, est attention aux marseillais qui ne marquent plus depuis deux matchs. » Christophe Dugarry— RMC