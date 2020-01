OM – Dugarry : « Eyraud, on dirait qu’il a peur de tout »

Dans l’émission Team Duga sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec le président du club olympien Jacques-Henri Eyraud…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a évoqué la communication du président de l’OM Jacques Henri Eyraud, suite à ses interviews accordées cette semaine à L’Equipe, La Provence et RMC Sport.

Il fait toujours passer les journaliste et les supporters pour de bébêtes — Dugarry

A lire aussi : Mercato ex-OM : Rami obligé de rester en Turquie malgré ses envies de rêve américain ?

« J’aime les gens qui parlent avec le coeur, qui n’ont pas peur de dire la vérité. Après on peut accepter les erreurs. J’ai le plus grand respect pour ce monsieur, mais plus le temps passe et moins il est à sa place. Il nous sort toujours le même discours. Il parle morse et on doit tout décoder. J’ai l’impression qu’il fait toujours passer les journalistes et les supporters pour des bébêtes, des gens qui ne comprennent rien. Je trouve qu’il n’est pas bon, c’est ce qui me dérange le plus. On voit bien qu’il a tout préparer avant de faire ces interviews, ce qu’il faut dire, ce qu’il ne faut pas dire… On dirait qu’il a peur de tout »

Christophe Dugarry – Source : RMC