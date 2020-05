OM: Dugarry « Il y a des clubs qui ne passeront pas l’été »

Hier Médiapart a dévoilé un document de la LFP très inquiétant sur l’avenir de certains clubs français dont l’OM. L’ancien olympien Christophe Dugarry se montre pessimiste concernant le futur des clubs concernés…

On savait que la situation économique de l’OM était très inquiétante. Elle pourrait l’être plus qu’on ne le pensait, si l’on en croit les informations de MédiaPart. Selon le site d’information, un club de Ligue 1 pourrait en effet atteindre un déficit 206,3 millions d’euros à la fin du mois de juin 2020, et ce club pourrait bien être l’OM. Une situation alarmante pour Christophe Dugarry qui s’est exprimé au micro de Team Duga :

Proche d’être en cessation de paiements– Dugarry

» Le rapport de Mediapart, dont on reparlera, il annonce quand même quatre clubs en énorme, énorme, énorme déficit, dont un de plus de 200 ME, un autre à 126 ME, et deux autres aux alentours de la cinquantaine. Donc il y a quatre clubs aujourd’hui qui sont présentés proches d’être en cessation de paiements. Ils n’ont pas été cités, mais ce serait Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne et Lille… C’est un truc de fou ! Il y a des clubs qui ne passeront pas l’été, avec ou sans la crise du coronavirus. D’ailleurs, ne mettons pas tout sur le dos de la crise du Covid-19, mais il y a des choses qui vont se passer dans les prochains mois qui vont être cataclysmiques » Christophe Dugarry— Source: RMC