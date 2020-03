OM: Dugarry met en garde les marseillais !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Christophe Dugarry, a donné son sentiment sur la saison marseillaise. Il est visiblement séduit mais reste méfiant concernant l’année prochaine…

Dans son émission sur RMC Sport, Team Duga, l’ancien joueur de l’OM Christophe Dugarry a dit tout le bien qu’il pensait de la saison de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, il reste méfiant pour l’an prochain :

c’est le mercato le plus important des dix dernières années ! — Dugarry

« Tout marche bien, tout fonctionne bien à l’OM et je suis très content. Après j’ai envie de mettre une petite mise en garde, parce que c’est le ciel bleu aujourd’hui mais il y a des moments difficiles qui arrivent. Je pense que le prochain mercato sera le plus important des dix dernières années, celui-là il ne faudra pas le rater. J’espère qu’avec les erreurs accumulées les dernières années, il y aura plus de confiance envers Zubizarreta. J’ai envie que Marseille ne rate pas son mercato, parce que l’échec des autres mercato peut amener à des sanctions financières, notamment du Fair-play financier. Il faut des combattants pour l’année prochaine, l’OM n’a pas les moyens d’attirer des stars donc il faut des mecs qui soient capable de se mettre à terre pour le club ! » Christophe Dugarry— Source: Team Duga RMC