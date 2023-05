OM – Dugarry : « Que l’on soit ami ou pas ami avec les Marseillais, on est fier pour eux! »

L’OM a fêté les 30 ans de son titre en Ligue des Champions de 1993. Un énorme engouement des supporters dans Marseille le vendredi, et un stade plein et un tifo sensationnel samedi. Si les joueurs n’ont pas été à la hauteur sur le terrain face à Brest, certains anciens saluent cette victoire !

J’ai vraiment aimé avoir cette rivalité quand j’étais Girondin

Christophe Dugarry s’est confié sur le titre de l’OM en 1993 sur RMC. L’ancien attaquant raconte sa vision de girondin : « Même pour moi qui étais aux Girondins en 1993, c’est un souvenir. Nous n’étions pas des supporters, mais on se mettait à la place des joueurs et on avait envie de vivre ça. Il y avait forcément un peu de jalousie. Une fois qu’il y a le coup de sifflet final, on est quand même fier parce que ce sont des Français qui ont gagné. Et puis, on a beau dire ce qu’on veut, que l’on soit ami ou pas ami avec les Marseillais, on est fier pour eux. Ce peuple marseillais méritait vraiment ça. J’ai des souvenirs face à Eric Di Meco, Carlos Mozer, Bernard Casoni avec des nez ouverts, des pommettes ouvertes, il y avait une vraie rivalité. J’ai vraiment aimé avoir cette rivalité quand j’étais Girondin. »

Mon cœur est Girondin, mais les deux années que j’ai passées à l’OM resteront gravées à vie

Le consultant sur RMC se rappelle aussi de son passage à l’OM après la Coupe du Monde 1998, « Ce sont des souvenirs exceptionnels qui ont compté dans ma carrière et dans ma vie d’homme. Quand on passe par Marseille, on n’est plus la même personne. Cette ville respire football, le sang est bleu. Mon cœur est Girondin, mais les deux années que j’ai passées resteront gravées à vie. »