OM : Dugarry s’acharne sur cette recrue et veut faire tomber un masque !

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a donné son sentiment sur la crise que traverse actuellement le club marseillais, et il n’est pas tendre.

Après une seule victoire sur les huit derniers matchs de Ligue 1, l’OM se retrouve 10e au classement à seulement deux points de la zone de relégation (avec un match en moins à disputer contre Lyon le 6 décembre 2023). Dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC, Christophe Dugarry a totalement flingué Vitinha. « Vitinha est comique, lui, il fait mal au ballon, à chaque fois qu’il touche le ballon techniquement c’est horrible, il n’a aucune sensation au bout des pieds. Il faut demander au mec qui l’a recruté de venir nous parler pour nous expliquer ce qu’il a vu chez ce joueur, sans même parler d’argent, qu’il pouvait avoir simplement sa place à l’Olympique de Marseille. Qu’est ce qui a fait que son nom a pu sortir du chapeau. (…) La chance de l’OM c’est que les autres ne sont pas meilleurs. Le niveau du championnat est tellement affligeant que tu peux te dire que tout le monde peut se reprendre. Après, quand tu vois les prestations successives de Marseille, tu te demandes forcément si ces joueurs sont capables de se transcender et de jouer à un niveau supérieur. (…) Ce qu’il y a de plus inquiétant c’est que des chevaux de trait tu n’en fait pas des chevaux de course encore plus dans le contexte marseillais ou le mental a une part très importante sur ce que tu peux faire avec tes pieds. Tu as beau être un bon technicien, si tu as peur du public et que l’environnement est compliqué pour toi, tu deviens un joueur quelconque. L’embrouilleur numéro 1 de cette histoire qui a essayé de nous faire croire que le football c’était de changer 12 joueurs à chaque mercato, et même changer d’entraîneurs tous les ans c’est notre ami Longoria, à un moment il va falloir qu’on lui enlève son masque à celui là… »

L’ancien olympien souligne notamment l’échec du recrutement effectue cet été notamment dans le secteur offensif :

« Quand je vois le déchet offensif, la manière dont ils vendangent certaines occasions, le peu de créativité, des joueurs que tu as recruté, Sarr, Correa, Ndiaye, Aubameyang… Même Vitinha, puisqu’il est finalement arrivé en Janvier et qu’on lui a laissé le temps de s’adapter. En Grèce il a une occasion au point de penalty, but ouvert, et la ballon ne part pas, il le « cut » avec des appuis avant la frappe qui me dire qu’il a un problème de motricité, c’est pas possible », explique ainsi Di Meco avant de se montrer particulièrement inquiet pour la suite de la saison.

L’OM s’est gravement affaibli — Di Meco

« C’est très inquiétant. Aujourd’hui on peut faire le constat, avant c’était difficile, il y a avait un nouvel entraîneur, il fallait que la mayonnaise prenne, mais malheureusement, là, le constat est fait ! Quand tu perds Under, Alexis Sanchez, même Guendouzi tu t’es gravement affaibli, » explique-t-il avant de proposer une solution pour tenter de sortir de la crise : « On se rend compte finalement que ton point fort c’est la défense où il y a eu le moins de changements, donc je me demande si le salut de Gattuso ne passe pas par une équipe avec trois centraux, deux ailiers, parce que cela ne sert à rien de mettre quatre attaquants sur le terrain pour faire ce qu’ils font actuellement. Je veux bien continuer comme ça mais, offensivement vous croyez que ça va progresser. »