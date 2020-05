Mercato OM : Pour Dugarry « Villas-Boas va être obligé d’avaler les couleuvres »

André Villas-Boas a pris la décision de rester à l’OM la saison prochaine. Alors que le portugais veut une équipe compétitive, Christophe Dugarry doute que cela soit possible…

Christophe Dugarry a exprimé ses inquiétudes pour le club marseillais la saison prochaine, alors que Villas-Boas a décidé de rester à l’OM.

Ce n’est pas possible pour l’OM que les choses restent en l’état– Dugarry

« Tu ne peux savoir. Si ça se trouve, Eyraud va vendre deux-trois joueurs à Villas-Boas dans l’intersaison parce qu’il n’aura pas le choix. Et si les joueurs ne veulent pas partir ? Je ne suis pas sûr que les joueurs… Ils se sont engagés auprès de leur entraîneur, s’ils vont jusque-là, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr que les joueurs, s’ils ont une proposition sympa où ils vont doubler ou tripler leur salaire, aillent jusqu’au bout de leur engagement. Au bout d’un moment, chacun va voir midi à sa porte et peut-être que certains contrats seront tellement alléchants… Villas-Boas va être obligé d’avaler deux-trois couleuvres, les choses ne vont pas rester en l’état, ce n’est pas possible pour l’OM que les choses restent en l’état » Christophe Dugarry— Source: Team Duga RMC