OM : Echange houleux entre Di Meco et Rothen à propos d’Igor Tudor !

Très critiqué au début de la saison, Igor Tudor a réussi à imposer son style à l’OM en obtenant des bons résultats. Lors de l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen et Eric Di Meco s’engueulent à l’antenne à propos de cas Tudor.

Sur RMC, Eric Di Meco a participé à l’émission de Jérôme Rothen, Rothen s’enflamme. Le débat s’est rapidement tourné vers Igor Tudor qui ne faisait pas l’unanimité en début de saison mais qui a rapidement gagné le coeur des supporters. L’ancien joueur du PSG met tout de même des réticences sur les résultats en Ligue des Champions.

🎙 Quand @RothenJerome et Eric Di Meco débattent sur Igor Tudor, c’est toujours avec passion 😅 pic.twitter.com/JLIgTi2Te6 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2023

Tudor a la rage de vaincre

»Oui j’ai été très dur avec lui, comme je pense beaucoup de personnes connaisseurs de football et amoureux du football au début de l’année. Après il faut reconnaitre que le style Tudor, il l’a transmis à tous ses joueurs. Je trouve qu’il a progressé ces derniers mois. Dans le groupe tu as l’impression qu’il n’y a plus aucun problème avec tel ou tel joueur qui ne joue pas. Payet ne joue même plus, mais ce n’est pas un problème. Il a réussi à étouffer ces problèmes là et surtout à tirer le meilleur de tous les joueurs. Son attitude sur le match d’hier (contre Toulouse), moi j’adore. J’adore quand il a la rage de vaincre quand il arrache cette victoire 3-2 et qu’il saute dans les bras de son staff. Là tu vois qu’il ne se force pas et que c’est naturel. Moi j’aime ça parce que cette rage là il la transmet à ses joueurs. Quand tu finis dernier de ton groupe de Ligue des Champions on doit dire quoi ? Que le contenu était magnifique ? Au final ce dernier match tu le perds et tu finis dernier. Jérôme Rothen – Source : Rothen s’enflamme/RMC (20/02/2023)

Tudor propose toujours des matchs où l’on se régale

»Là tu as un mec qui arrive et qui depuis le début de la saison, que ça gagne ou pas, propose toujours des matchs où l’on se régale. Le défaut de l’OM c’est que tu essaies de gagner un match sans être reversé en Ligue Europa. Le défaut de l’OM, c’est qualité d’aujourd’hui que tu met en avant. Eric Di Meco – Source : Rothen s’enflamme/RMC (20/02/2023)