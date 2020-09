OM : Échanges musclés entre Daniel Riolo et Florent Germain sur l’OM

Tous deux présents dans le Podcast « After Marseille », les consultants de RMC Daniel Riolo et Florent Germain ont eu un vif échange sur la saison à venir de l’OM.

L’OM déchaine les passions jusque sur RMC. Présents lors de l’émission « After Marseille », Daniel Riolo et Florent Germain ont eu un échange tendu sur la saison de l’OM. Et c’est Daniel Riolo qui a ouvert les hostilités, en reprochant aux Marseillais de voir leur équipe plus belle que ce qu’elle n’est réellement. Et il a également accusé son homologue Marseillais Florent Germain d’entretenir cette excitation !

LE PROBLÈME DE L’OM, C’EST CETTE EXCITATION

« Je trouve que le problème de l’OM, c’est cette excitation que malgré toi, tu ne peux pas contrôler. Pardonne-moi de le dire, mais c’est les gens comme toi, qui ne veulent pas regarder la réalité telle qu’elle est. Vous fantasmez ! » Daniel Riolo. Source : Podcast « After Marseille », 01/08/2020

Une attaque un peu personnelle qui a provoqué une réaction de Florent Germain. Le consultant à Marseille de RMC n’a pas apprécié. Et il a remis les pendules à l’heure avec son collègue.

« Par contre, j’accepte pas que tu dises « des gens comme toi », comme si j’étais au virage sud à agiter le drapeau. C’est faux ! Tu te trompes, et tu fais en plus limite un procès d’intention en m’accusant de ne pas pouvoir garder ma lucidité en étant à Marseille, et que je ne peux pas avoir un point de vue objectif. C’est faux ! Tu as faux je suis totalement lucide sur les performances de l’OM. » Florent Germain. Source : After Marseille – 01/09/2020

TU TE PLANTES TOTALEMENT SUR LA VISION QUE TU AS DE MARSEILLE.

Après cette mise en bouche, les échanges virils mais corrects, se sont poursuivis entre les 2 hommes. Et Daniel Riolo en a rajouté une couche sur le fameux « contexte » Marseillais :

« L’emballement autour de l’OM me sidère… Vous me sidérez (…) L’équipe est 2ème après 27 journées et vous la transformez en équipe de classe internationale. Un peu de modestie les amis. » Daniel Riolo. Source : After Marseille

Cette attaque n’a pas plu à Florent Germain, qui a mis en cause la méconnaissance de Daniel Riolo :

« Mais tu te crées un emballement tout seul ! Tu me dis qu’à Marseille on a un microclimat qui nous empêche de voir les choses, mais toi depuis Paris, depuis ton bureau et ta tour d’ivoire, tu ne comprends plus rien à Marseille. Je te dis qu’il n’y a aucune excitation pour le moment. Juste le plaisir de revenir (…) Tu te plantes totalement sur la vision que tu as de Marseille. » Florent Germain. Source : After Marseille – 01/09

Pour écouter intégralement l’After Marseille de RMC