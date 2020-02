OM : Élimination à LYON, gros match à LILLE et encore zéro titre cette saison…

L’Olympique de Marseille est au cœur d’une semaine intense en terme de matches puisque après s’être déplacé hier soir à Lyon, les hommes de Villas-Boas iront ce dimanche à Lille. On en parle sur Débat Foot Marseille !



Mourad Aerts à la présentation et Nicolas Filhol sur le plateau reçoivent aujourd’hui Emmanuel Barranguet (AFP) et Wahid (Olympiens). Le programme est forcément chargé avec l’élimination en Coupe de France et le gros match de Ligue 1 à venir contre Lille…

Le sommaire :

– Lyon/Marseille : Décrassage d’une élimination

– Petit Débat : Encore zéro trophée cette année mais la Ligue des Champions, ça suffit ?

– Les Paris FCM

– Avant-match : Lille/OM, un match vraiment à craindre ?

Bon visionnage !