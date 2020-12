OM : En Algérie, la polémique enfle autour des deux joueurs virés du centre de formation !

Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj ont été virés du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Si le club explique sa décision par un non respect du protocole sanitaire, en Algérie, d’autres hypothèses sont avancées…

Le média local « Liberté » parle par exemple de le thèse en vogue de représailles de Nasser Larguet, ancien directeur de l’académie Mohamed VI au Maroc, suite au choix des deux jeunes joueurs de rejoindre la sélection nationale U20 d’Algérie.

Dans tous les cas, la Fédération Algérienne de Football suit le dossier de près.

Le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, avait opposé une grande résistance pour leur libération

« La FAF est en contact permanent avec les parents des deux joueurs Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj. Il faut savoir d’ailleurs que le frère de Khetir est avec nous avec la sélection U17 en stage à Alger. Cependant, je peux vous dire qu’il n’a pas été facile d’avoir l’autorisation de sélectionner Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj pour le tournoi de l’Unaf. Le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, avait opposé une grande résistance pour leur libération. Du reste, ils n’avaient pas pris part au premier stage de préparation à cause de l’attitude de ce responsable. Il aura fallu que les parents de ces deux joueurs interviennent et fassent pression pour que nous arrachions les autorisations nécessaires pour leur libération pour le tournoi. Nous avons tous les échanges de correspondances avec l’OM et les autorisations écrites nécessaires à ce sujet conformément aux directives de la FIFA. Maintenant, quand j’entends qu’ils sont licenciés, je ne peux pas m’empêcher de penser au fait que certains ne voulaient pas qu’ils rejoignent la sélection algérienne en Tunisie. J’ai des doutes. » Source interne à la DTN de la Fédération Algérienne de Football – Source : Liberté