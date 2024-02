L’OM va déposer plainte contre un journaliste de RMC !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur RMC, Stéphane Guy s’est exprimé sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. Le journaliste a tapé sur Pablo Longoria, le club n’a pas apprécié et va déposer une plainte en diffamation.

Les propos de Stéphane Guy à l’encontre de Pablo Longoria (voir ci-dessous) n’ont pas du tout été apprécié par l’OM. Le club a décidé déposer une plainte à l’encontre du journaliste de RMC. Voici le communiqué officiel de l’Olympique de Marseille.

« L’Olympique de Marseille et son Président Pablo Longoria ont pris connaissance avec stupeur des propos tenus par Stéphane Guy lors de l’émission « L’After Foot » sur RMC, du 12 février dernier. L’OM informe que, suite aux accusations calomnieuses et diffamantes portées contre lui, Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation. »

Ces dernières semaines, les médias évoquaient de plus en plus un départ de Pablo Longoria. L’Equipe affirmait qu’en interne, Stéphane Tessier et Mehdi Benatia prenait plus de place dans l’organigramme marseillais. Pour Stéphane Guy, il est clair que le président espagnol n’a plus vraiment le contrôle de ce qu’il se passe à l’OM. Il l’explique au micro de RMC.

Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM

« Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable (…) La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche avant qu’après ou est-ce que lui sera plus riche après qu’avant. Répondre à la question c’est savoir ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM », explique Stéphane Guy sur RMC.