OM : En plus de Caleta Car, Sampaoli confirme 1 forfait et deux grosses incertitudes face à Dijon

L’OM affronte Dijon ce dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents pour ce match. Il a fait le point en conférence de presse ce vendredi.

Duje Caleta Car est suspendu pour ce match. Nagatomo est forfait, Amavi et Rongier sont très incertains. Quid de Cuisance ?

« Amavi a tenté de revenir, il a une douleur on va voir avec le staff médical. Nagatomo a toujours sa blessure musculaire, on verra la semaine prochaine. Rongier a aussi senti une douleur, on verra avec le staff. Alvaro sera disponible. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (02/04/2021)

