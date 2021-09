OM : En plus de son salaire marseillais, Sampaoli perçoit 65 000€ / mois !

En raison de prime non payées, le coach marseillais avait assigné en justice le club de Santos, d’où il est parti en 2019. Un procès dont il sort gagnant…

Après trois ans passés au Brésil, Jorge Sampoli est revenu en Europe, à Marseille, où son salaire brut annuel a quasiment été multiplié par trois par rapport à son passage à Santos. Et d’ailleurs, l’ancien club de Pelé ou de Neymar verse aujourd’hui chaque mois plusieurs milliers d’euros à l’entraîneur argentin. 65 000€ précisément.

1,8 millions d’indemnités

La raison est simple. Suite à la son licenciement en 2019, Jorge Sampaoli avait porté plainte pour des primes non payées. L’Argentin a gagné son procès. Conséquence, Santos doit 1,8 millions d’euros à l’entraîneur marseillais. C’est ESPN Brésil qui sort l’info et qui ajoute que le club est incapable de payer cette somme en une fois. Par conséquent, Sampaoli perçoit 65 000€ par mois de la part de son ancien club. Pour rappel, l’Argentin a coaché le FC Santos entre 2018 et 2019…

Atrás de substituto de Diniz, Santos paga R$ 400 mil por mês para ex-treinador e tem dívida milionária com Sampaoli#FutebolNaESPN https://t.co/So6XZVwNwo — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) September 7, 2021

Après les incidents à Nice, le coach olympien avait donné son sentiment à froid en conférence de presse.