Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Un choc auquel n’est pas certain de participer le Brésilien, Neymar, mais aussi l’attaquant Mauro Icardi…

La crise conjugale de Mauro Icardi a fait le tour des médias cette semaine. L’Argentin s’est permis de manquer des matchs et des entrainements, pour reconquérir sa femme qui l’avait quitté. Le PSG a autorisé cela sans même sanctionner son attaquant. Ainsi, en manque de rythme, le buteur pourrait être forfait pour affronter le club marseillais au stade Vélodrome ce dimanche, d’après les informations du Parisien.

Quant à Neymar, il était forfait pour la rencontre de Ligue des Champions face à Leipzig (3-2). Son entraineur, Mauricio Pochettino avait déclaré en conférence en presse d’avant-match : « On espère que ce ne sera qu’une question de jours pour qu’il nous retrouve ». D’après l’Equipe, le staff parisien est plutôt optimiste quant à la présence pour le Classico face à l’Olympique de Marseille de l’ancien joueur du FC Barcelone, qui ressentirait seulement une légère douleur. Pour rappel, Sergio Ramos est lui sûr de manquer ce choc…

Je peux montrer les tricheries vis-à-vis du FPF — Tebas

« Si je critique le PSG en raison des recrutements de Neymar et Messi ? C’est se mentir à soi-même que de penser cela. Je critique le PSG, car il ne génère pas l’argent pour avoir l’effectif qu’il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l’économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu’il a un effectif d’une valeur de quasiment 600 millions d’euros ? S’il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d’euros… C’est impossible. J’ai invité le président du PSG et celui de la Ligue française pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m’ont pas répondu. Ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre. Je peux montrer, chiffres à l’appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n’a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40 % plus important que celui de Manchester United… Il y a une valeur de marché… Que Messi et Neymar restent au PSG, ça m’est égal. C’est seulement que tout cela fait beaucoup de mal au football européen. Je ne suis pas le seul à le dire. Le PSG a échappé à une sanction pour un vice de procédure, pas sur le fond. » Javier Tebas— Source: L’Equipe (07/10/21)