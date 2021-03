OM : « Encore un coaching gagnant de Sampaoli ! »

L’Olympique de Marseille a pris le meilleur sur Brest hier à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match de Jorge Sampaoli…

Pourtant tenu en échec jusque dans les tous derniers instants de la partie, les olympiens sont parvenus à renverser la vapeur face à une équipe bretonne bien organisée. Florian Thauvin et Michaël Cuisance ont enfilé le costume de sauveur. Mais ce succès in extremis est dû notamment aux choix du coach argentin Jorge Sampaoli. Le changement tactique et le sang-neuf en fin de match ont eu raison des brestois.

La note de Jorge Sampaoli : 7/10

Son appréciation