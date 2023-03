Balerdi a été expulsé lors d’OM- Strasbourg, le 12 mars. Une erreur de plus qui vient s’ajouter aux nombreuses critiques qu’il reçoit déjà. Sur le plateau du DFM notre invité Franck Conte trouve que Balerdi accumule les erreurs graves à l’OM.

Sous le feu des critiques depuis plusieurs matchs, Balerdi n’arrange pas son cas. Il a été expulsé, le 12 mars, lors d’OM- Strasbourg pour une faute de dernier défenseur sur Habib Diallo. Balerdi sera suspendu pour les deux prochains matchs de l’OM, contre Reims à l’extérieur et Montpellier à domicile, les 19 et 31 mars.

Je n’ai pas souvenir d’un match où Balerdi nous sauve

« Il a pris trois cartons rouges dans sa carrière à l’OM. On va vraiment lui en tenir rigueur ? C’est un nouveau scandale si tu prends un match de suspension en plus du protocole normal du carton rouge c‘est que encore une fois il y a acharnement contre l’OM. Je suis désolé parce que vraiment c’est le premier carton rouge de la saison. C’est la faute la plus gentille qui soit franchement tout le monde l’a dit. D’accord on la siffle il n’y a pas de problèmes il est défenseur tu déséquilibres le gars carton rouge pas de problèmes. Par contre c‘est gentil tu mets pas autant de matchs de suspension. On a déjà été pénalisé. On a joué à 10 pendant la plupart du match. C’est pour ça qu’il ne doit pas le toucher et qu’il doit jouer le duel évidemment. Franchement ça me fait chier parce qu’évidemment numériquement on a besoin de nos défenseurs. Après moi je suis d’accord pour dire que Balerdi a grillé tous ses jokers. Et maintenant il faudrait vraiment faire le travail. Moi j‘ai jamais été pro Balerdi. Au début j‘étais férocement un anti Balerdi. Oui il a un petit peu progressé quand même. C’est pas mal, il est devenu un défenseur cohérent et potable. En-tout-cas ce joueur cumule vraiment des erreurs qui te coûtent. Oui c’est un manque de chance. Les erreurs s’accumulent. Est-ce que tu as souvenir d’un match ou Balerdi a sauvé la baraque ? Oui à Rennes il a fait un bon match de défenseur. Mais en fait quand Balerdi fait un bon match on dit qu’il a fait un grand match. Mbemba il fait des matchs comme ça tous les jours. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/2023)