OM : Enfin le vrai retour de l’une des armes de Tudor?

Deuxième de Ligue 1, avec un point d’avance sur Lens, à six journées de la fin, l’OM est toujours en lice pour la prochaine Ligue des Champions. Lors d’une interview accordée à la Provence du jour, Jacky Bonnevay (ex OM) salue le travail des latéraux, importants selon lui dans la saison de l’OM.

L’ex olympien, entre 1985 et 1987, Jacky Bonnevay a été interrogé par la Provence sur la bonne saison de l’OM. L’ancien défenseur particulièrement insisté sur l’apport offensif des latéraux. Voici l’extrait de Jacky Bonnevay dans la Provence.

Clauss et Tavares ont une débauche d’énergie impressionnante

« Dans le jeu très particulier mis en place par Tudor avec les trois centraux qui gèrent l’équilibre de l’équipe les pistons ont un rôle déterminant, explique Jacky Bonnevay dans les colonnes de la Provence du 27 avril. Ils sont plus souvent en position d’ailiers finisseurs. On a déjà vu Jonathan Clauss centrer et Nuno Tavares reprendre. Ils ont une débauche d’énergie et une puissance impressionnante. Ils attaquent sans retenue libérée car ça fait partie de leur mission et ils le font avec beaucoup de qualité. Quand ils sont moins performants moins bien physiquement ça se voit tout de suite. »

Il y a des espaces car les pistons sont très offensifs

« Ça se voit tellement bien quand ils sont bons que l’on remarque très vite quand ils n’y sont pas, poursuit Jacky Bonnevay. Mais par rapport aux inversions si le coach met Clauss à gauche, c’est qu’il a des raisons. Il faut respecter ses choix il a intégré l’adaptabilité de ses joueurs. La difficulté aussi que les adversaires connaissent le jeu de l’OM. Ils sont préparés physiquement, tactiquement et psychologiquement à ce qui va se passer. Il y a moins d’effets de surprise. L’OM s’est retrouvé en difficulté face à des équipes regroupées. Si on arrive à contrecarrer le premier pressing et à passer le premier rideau il y a des espaces dans les couloirs. Parce que les pistons sont très offensifs.«