OM : Enfin, un talent émerge du centre de formation ?

Le centre de formation de l’OM peine à intégrer des joueurs dans l’équipe première. Ces dernières années seuls Boubacar Kamara et Maxime Lopez ont eu une chance. Mais le jeune Enzo Sternal, âgé de 15 ans pourrait les rejoindre.

Enzo Sternal (15 ans) commence à se démarquer parmi les équipes de jeunes de l’OM. International U16 français et ayant joué quelques matchs avec les U19 marseillais, le minot est surveillé de près par le board olympien. Il devra cependant attendre ses 16 ans pour pouvoir signer son premier contrat professionnel. Arrivé en provenance de Nancy pour poursuivre sa formation, le minot devra attendre ses 16 ans, soit le 28 mai, pour signer son premier contrat professionnel avec l’OM. Le jeune attaquant est international français U16, avec 7 sélections et a déjà montré ses qualités de buteur en marquant contre la Guinée et la Roumanie, les 2 et 10 avril derniers.

Enzo Sternal vs Guinée (U-16) 15 years old. ⭐️ pic.twitter.com/811I4xZLBj — OM Comps (@OMcomps_) April 3, 2023

🔵⚪ Le but de Enzo Sternal 🇫🇷⚡ contre la Roumanie avec l’équipe de France U16 💫#TeamOM 📼 Classico.Youth ⏪ pic.twitter.com/AxTbprMc8q — GP013 (@Gp_013) April 11, 2023

Enzo Sternal a pu effectué quelques apparitions avec les U19 de l’OM. Son entraîneur en équipe de France U16 a loué ses qualités dans les colonnes de la Provence.

Sternal a beaucoup de maturité

« Il peut jouer deuxième attaquant ou dans le couloir gauche pour mieux rentrer, explique José Alcocer dans la Provence du 9 mars dernier. Le ballon est son ami. Plus que dribbler, il aime provoquer ses adversaires, avec des appuis hyper toniques. Certes il a parfois un peu de déchet, mais ça fait partie de son évolution. Il doit surtout apprendre à être plus efficace. Je l’aime bien parce qu’il a beaucoup de maturité. Il fait partie de ces rares jeunes qui ont déjà une réflexion sur le jeu, qui sont capables de débattre et argumenter. C’est un garçon sympa, intelligent, lucide.«