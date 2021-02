OM : Enfin une bonne nouvelle pour les supporters ?

Les supporters marseillais sont vent debout contre la direction Eyraud qui veut aseptiser les virages. Ces dernier attendent aussi avec impatience d’avoir le droit de revenir dans le stade Vélodrome…

Roxana Maracineanu, la ministre déléguée chargée des Sports a explqiué ce matin sur France Info que des tests vont être mis en place pour autoriser un retour partiel dans les stades. Enfin…

Nous avons décidé de travailler sur des jauges partielles

VIDEO ▶ Covid-19 : « On pourra assister à des matchs, à partir d’expérimentations », assure Roxana Maracineanuhttps://t.co/BC0ttbXsg6 pic.twitter.com/GPL1SKQdZz — franceinfo (@franceinfo) February 19, 2021

« On discute des expérimentations possibles pour permettre le retour du public comme c’est le cas pour la culture. On pourra assister à des matchs, que ce soit en extérieur ou à l’intérieur, à partir de ces expérimentations. Nous avons décidé de travailler sur des jauges partielles concernant les stades de football ou les enceintes sportives pour pouvoir avoir un pourcentage en fonction de la surface qui peut être occupée par les spectateurs. On va pouvoir sur des protocoles, sérieux, précis, qu’ils nous présenteront, étudier la possibilité dans certaines villes, dans certains clubs, de reprendre avec des protocoles validés par la préfecture et par l’agence régionale de santé. Aujourd’hui, on a la possibilité de faire des vaccins et des tests plus massivement, la possibilité aussi d’avoir des QR codes pour pouvoir repérer les cas contacts donc on a besoin de renforcer les protocoles qui existent déjà à partir de ces nouvelles données de gestion de crise », a précisé la ministre. Tout cela doit permettre, dit-elle « d’aller sur des expérimentations qui vont pouvoir permettre de rouvrir petit à petit. » Roxana Maracineanu – source : France Info (19/02/2021)