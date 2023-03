OM : Enfin une bonne nouvelle pour Tudor !

Après la claque reçue face au PSG, l’OM a réussi à se faire éliminer d’une Coupe de France qui lui tendait les bras par Annecy. Dans ce contexte compliqué, Igor Tudor va être content d’avoir une bonne nouvelle. Jordan Veretout est sorti sur blessure pendant OM – Annecy, le 1er mars. Si au début le club avait annoncé une entorse de la cheville, l’Equipe rapporte qu’il ne s’agit pas d’une grosse blessure et que Veretout pourrait être dans le groupe pour le déplacement à Rennes, le 5 mars.

ℹ️ Selon L’Equipe 🗞️, Jordan Veretout 🇫🇷, sorti sur blessure lors de #OMFCA, devrait finalement être disponible dimanche pour #SRFCOM.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/nTBPQdQEg0 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) March 2, 2023



