L’OM a trouvé son entraineur. Le français Jérémy Perbet a donné son avis sur Marcelino, le futur entraineur de l’OM qu’il a connu à Villareal.

Dans les colonnes de Team Football l’ancien attaquant Jérémy Perbet, passé par Villareal sous les ordres de Marcelino, se souvient des méthodes du technicien espagnol qui va prochainement s’installer sur le banc de l’OM. L’avant-centre passé par Strasbourg et Angers se rappelle notamment des séances très exigeantes : « Ses entraînements m’ont choqué quand je suis arrivé, j’étais pourtant au summum de ma carrière en Belgique, en pleine forme. Mais les séances étaient hyper physiques et il surveillait tout. L’hygiène de vie, la masse graisseuse toutes les semaines, le poids chaque jour ».

Le joueur se rappelle aussi d’un entraineur qui savait gérer et apporter de la nuance malgré sa rigueur : » tout en étant dur À Villarreal, c’était non-stop. Sauf que Marcelino savait gérer psychologiquement. Ça m’avait interpelé : on avait des jours sans parfois à l’entraînement. Il disait : ‘ok on arrête ! On verra demain’. Il ne forçait pas et était vraiment apprécié dans le groupe. »

« Chacun est particulier pour lui »

A l’instar de Geoffrey Kondogbia, qui louait l’humilité et l’ouverture de celui qui l’a entrainé à Valence, Jérémy Perbet revient sur une anecdote représentative de la personnalité et des valeurs de Marcelino : « Il nous a fait un discours parce qu’il ne savait pas s’il allait rester après la saison en 2e division. Il a eu un mot pour tous, même ceux qui ont moins joué. », se souvient le natif du Puy-en-Velay. « Chacun est particulier pour lui. Et là, il a pleuré devant tout le monde ! Ce coach parle avec le cœur. Et ce n’est pas surjoué. », poursuit Perbet.