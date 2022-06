OM – Equipe de France : Rothen détruit deux Marseillais

Sélectionnés avec l’Equipe de France pour le dernier rassemblement de la saison, Kamara et Guendouzi n’ont pas gagné beaucoup de points aux yeux de Didier Deschamps. Pour Jérôme Rothen, les deux joueurs n’ont clairement pas le niveau.

L’Olympique de Marseille a réalisé une grande saison en Ligue 1 en terminant deuxième juste derrière le Paris Saint-Germain. Avec cette qualification directe en Ligue des Champions, le recrutement devrait être plus serein cet été.

Avec une saison pareille, certains joueurs sont forcément mis en lumière. On pense tout de suite à Mattéo Guendouzi qui est passé dans une nouvelle dimension en arrivant à l’OM. Plus constant, plus sérieux et utile pour l’équipe, le milieu de terrain est devenu international français cette saison.

Guendouzi pas le niveau, Kamara dépassé par les évènements… — Rothen

Appelé lors de ce dernier rassemblement en Ligue des Nations, Mattéo Guendouzi a été à l’image de l’équipe : très moyen. Il faut aussi dire que l’ancien joueur d’Arsenal a enchaîné énormément de rencontres cette saison et que la fatigue se fait sentir.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a ciblé deux milieux niveau C1 pour remplacer Kamara !

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur le niveau des Bleus. Il n’a pas hésité à détruire Mattéo Guendouzi sur son niveau de jeu… De même pour Boubacar Kamara qui s’est récemment engagé avec Aston Villa.

Là où il y a un vrai souci, c’est sur le niveau de compétitivité de certains en terme de concurrence. […] Après ce qu’on a vu hier, un Paul Pogba, un N’Golo Kanté, manquent cruellement à l’Equipe de France et ils n’ont pas d’équivalent. Je vais pas tomber sur Kamara, Guendouzi, Rabiot, mais Guendouzi c’est un problème de niveau et pourtant j’aime ce qu’il dégage, sa fougue. Mais, on est obligé de constater qu’il n’a pas le niveau international. […] Le petit Kamara, […] il a été dépassé par les évènements parce que le maillot de l’Equipe de France il pèse lourd, très lourd. Koundé, arrière droit, il faut arrêter. Il a pas le niveau et je sais même pas s’il a le niveau en défense centrale » Jérôme Rothen – Source : RMC