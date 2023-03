OM : Eric Di Meco règle ses comptes à l’antenne !

Après deux défaites consécutives, contre le PSG en Ligue 1 et contre Annecy en coupe de France, l’OM a retrouvé la victoire contre Rennes. Dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco revient sur ce rebond de l’OM en s’emportant face aux autres chroniqueurs.

Avec cette victoire 1-0 contre le Stade Rennais, l’OM est deuxième de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur Monaco et Lens. Cette victoire redonne le moral à l’équipe après la défaite 0-3 contre le PSG, le 26 février et l’élimination en coupe de France contre Annecy le 1er mars.

⚪🔵 Di Meco : « Je vais mettre en avant le rebond de l’OM parce que, vu que qui a été dit sur le club depuis une semaine… Et comme par hasard, ils ont pris deux points sur les prétendants au podium ce week-end ! » #rmclive pic.twitter.com/pwZGu7xNT7 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 6, 2023

Le rebond de l’OM est à noter

»le Podcast de l’émission du lendemain de la défaite de l’OM contre paris a étrangement disparu…Ils l’ont effacé car ils ont été tellement ridicules… Vous aviez oublié de mettre quelques bémols sur l’analyse de ce match et aujourd’hui vous êtes obligés d’avaler votre chapeau en disant c’est le rebond. Vous avez dit des saucisses plus grosses que vous pendant une semaine ! Sur la défaite contre Paris, en Ligue 1, il manquait Gigot et Mbemba. En coupe de France souvenez vous, le scénario du match est favorable à l’OM. Ils marquent en premier ça met le feu au stade Vélodrome, ça abat le PSG et les marseillais sont devenus, d’un coup, comme par hasard encore plus forts. Et dans le match de Ligue 1 si les occasions de Tavares sont marquées, le match change. Le match contre Annecy tu le perds aux tirs au but alors que tu as un pris un coup sur la tête le dimanche précédent. Une semaine avant on faisait des débats sur « l’OM doit-il jouer le titre ? ». Et lundi dernier c’est « l’OM va-t-il sortir du podium ? ». Tout ça pour dire que le rebond de l’OM est à noter. Parce que vu ce qui a été dit depuis une semaine entre « on les a surcoté », « ils vont sortir du podium », « ils sont en danger pour la ligue des champions »… Et comme par hasard ils ont pris deux points sur les prétendants au podium ce week-end. C’est fou ça quand même ! Et à aucun moment quelqu’un a pensé que le week-end d’après la tendance pouvait changer. Il aurait fallu dire que ces deux défaites étaient peut-être un accident. Que Mbappé à lui tout seul change le match. » Eric Di Meco – Source : Super Moscato Show/RMC (7/03/2023)