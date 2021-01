OM – Eric Di Meco calme l’enflamme générale autour de Pablo Longoria

Pol Lirola, Arek Milik et plus récemment Franco Tongya, sont les trois recrues du mercato d’hiver de Pablo Longoria à ce jour. Mais comme Jean-Michel Larqué, Eric Di Meco refuse de s’enflammer…

Dans Top of the Foot sur RMC, l’ancien marseillais Eric Di Meco s’est exprimé sur l’homme fort de l’OM actuellement. Selon lui, il faut attendre les prochains mois avant de juger le travail réalisé par Pablo Longoria lors de ces mercatos…

Il ne faut pas s’enflammer sur deux matchs ! – éric di meco

« Le gros problème qu’il y a toujours eu ici c’est que les coups on les tentent rarement, alors que lui oui. Le fameux Lirola on verra mais il ne faut pas s’enflammer sur deux matchs. On est en train de nous expliquer que Longoria est bon parce qu’il a fait partir Strootman alors que le club paie encore une grosse partie de son salaire. Et qu’il a fait venir un garçon qui arrive a faire un centre, et qu’il a récupéré Milik qui n’a pas joué depuis deux ans donc bon… Je fais l’arbre droit si Milik redevient le joueur qu’il était au Napoli et si Lirola continue comme ça. Mais pour le moment franchement je ne sais pas. Je ne peux pas m’enthousiasmer sur un joueur qui a joué deux matchs, et un grand joueur qui n’a plus joué depuis longtemps. Peut-être que l’OM va l’aider à redevenir un grand joueur, et l’OM profitera de cela. Mais c’est un pari. C’est assez gênant que Longoria devient l’homme fort depuis peu de temps. On a un président qui met en avant un garçon qui a beaucoup de qualités mais j’ai hâte de dire qu’il est très fort. Mais on a l’impression qu’on se repose sur ce garçon juste parce qu’il a deux réseaux, c’est ce qui m’inquiète sur cette histoire là. Mitroglou lui restait 6 mois de contrat, ils l’ont payés et il est parti. J’ai du mal à m’extasier sur ça encore. » Eric Di Meco – Source : Top of the Foot (28/01/2021)