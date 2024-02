OM : Erreur de traduction des propos de Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après le nul 2 à 2 des marseillais face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, l’entraîneur phocéen Gattuso a tenu des propos tendancieux et alarmistes en conférence de presse.

« Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe ». Voici ce que déclarait Gennaro Gattuso au micro de Canal + quelques instants après le match nul (2-2) frustrant concédé face au Shakhtar Donetsk lors des barrages aller de la Ligue Europa.

La déclaration complètement dingue de Gattuso ce soir… pic.twitter.com/hLpKqR8XLn — BeFootball (@_BeFootball) February 15, 2024

A LIRE AUSSI : OM : GATTUSO, C’EST QUOI LE PROBLEME?

Une déclaration ne manquant pas de faire réagir les supporters olympiens, choqués par un tel aveu d’impuissance. Cependant, les propos du technicien italien ont été mal traduits. En effet, selon Eurosport, les propos de Gattuso (ndlr : lorsqu’il dit : « Je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe ») ne concernaient pas l’équipe en elle-même mais plutôt l’équipe lorsqu’elle a des difficultés sur le plan mental. Une précision qui a toute son importance même si l’avenir de Gennaro Gattuso semble de plus en plus se dessiner loin de l’OM…

Pas comment entrainer une équipe qui craque mentalement…

Les confrontations face à Brest (4ème) ce week-end ainsi que le match retour de 16ème de finale d’Europa League au Vélodrome face au Shakhtar seront décisifs. En cas de défaite dans ces matchs ô combien important, l’avenir de l’entraîneur italien pourrait se dessiner ailleurs qu’à l’OM…