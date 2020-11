OM : Et maintenant, quel meilleur onze pour Villas-Boas ?

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on évoque les différents systèmes de jeu et composition d’équipe de l’entraineur de l’OM André Villas Boas. Notre consultant, et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Jean-Charles de Bono, ainsi que notre journaliste Nicolas Filhol affichent leurs préférences pour la suite de la saison olympienne.

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas Boas a tenté différents systèmes de jeu lors de cette première partie de saison pour essayer de trouver la meilleur formule. Quel onze de départ doit-il désormais aligner ? C’est la question qui nous a été posée lors de la dernière partie « Question / Réponse » du dernier numéro de Débat Foot Marseille, cette semaine. Voici les réponses de Jean Charles de Bono (ancien joueur de l’OM, et consultant FCM) et de Nicolas Filhol (journaliste FCM).

je maintiens que Je préfère voir Payet jouer en 10 — De Bono

» Tu peux éventuellement repartir en 4231 comme la seconde période à Strasbourg, mais avec Sanson en 10, Thauvin à gauche, Payet à gauche et Benedetto en pointe. A la récupération tu mets le duo Kamara-Rongier ou Kamara / Gueye. Cela te donnera plus de sécurité pour permettre à Payet et Thauvin de moins travailler. Après, c’est vrai que moi j’ai souvent dit qu’il serait préférable de voir Payet joue en 10 pour qu’il fasse moins d’effort défensif sur le côté et qu’il soit plus proche de l’attaquant. Moi je reste dans cette optique là même si Sanson a été bon à ce poste »

Jean Charles de Bono – Source : Footballclubdemarseille.fr (09/11/2020)

tu peux mettre tous les systèmes que tu veux ça ne fonctionnera pas tant que l’animation ne changera pas — Nicolas Filhol

» 4-3-3 ou 4231 en fait c’est juste la position e Sanson qui change. Soit il joue en 10 soit il est un peu plus bas au poste de relayeur. Donc c’est vraiment l’animation qui compte. Souvenez-vous que l’année dernière Sanson jouait tellement haut que c’était lui qui se retrouver derrière ‘Benedetto. Donc c’était déjà presque un 4231. Cette équipe avait fait de belles choses l’an passé avec un pressing très haut. On a perdu un peu tout ça. Ça veut dire aussi que les recrues n’ont pas leur place. Car si tu fais un vrai 4231, Cuisance tu le mets où ? C’est soit il joue pas, soit il prend la place de Sanson en 10. Mais tant que tout le monde ne jouera pas ensemble, qu’il n’y aura pas de mouvement, et que les milieux n’iront pas chercher le ballon haut, tant que ça ne bougera pas, qu’il n’y aura pas des passes courtes pour ressortir la balle, tu pourras mettre tous les systèmes que tu veux ça ne tournera pas. »

Nicolas Filhol – Source : Footballclubdemarseille.fr (09/11/2020)

Retrouvez l’intégralité de Débat Foot Marseille en video ci-dessous :