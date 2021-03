OM : Et si c’était « déjà la fin de l’effet Sampaoli ? »

Les Marseillais sont tombés hier face à Nice (3-0) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match de Jorge Sampaoli…

Auteur d’une première mi-temps convenable, l’OM est peu à peu retombé dans ses travers au fil de la rencontre face à l’OGC Nice hier après-midi. Une défaite 3-0 sévère, mais qui reflète la difficulté de l’effectif marseillais à s’adapter aux nouveaux plans de jeu de Jorge Sampaoli. Si le coach argentin n’a pas hésité à changer de schémas tactiques au cours de la partie, force est de constater qu’aucun n’est parvenu à renverser la situation comme lors des matchs précédents.

Espérons que ce n’est que le début d’une nouvelle série de matchs alléchants plutôt que la fin de cette mini série de deux victoires consécutives. Face à l’OGC Nice, la magie n’a pas opéré. Le manque d’efficacité devant le but en première mi-temps a été payé cher par les joueurs du coach argentin. Au retour de la pause, Sampaoli tente un nouveau système avec l’entrée d’Henrique et Balerdi au milieu. Celui-ci ne fonctionne pas et fait disparaître Thauvin et Milik, en jambes lors de la première demi-heure. Les entrées de Khaoui et Benedetto n’ont rien pu changer.